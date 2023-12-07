7 декабря, источник: АиФ Нижний Новгород
Нижегородский губернатор Никитин объяснил название ФК «Пари НН»
Заявление он сделал после негативного высказывания местного жителя о названии.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил почему местный футбольный клуб называется «Пари НН». Заявление он сделал после негативного высказывания местного жителя о названии на Прямой линии 7 декабря.
В ситуации с «Пари НН» французское слово «пари» используется не в значении «сделки» с кем-то, как подумал нижегородец, а в значении «вызов», «ставка». Губернатор отметил, что совместная работа клуба со спонсором — это огромное достижение для региона. Инвестор берет на себя треть футбольных затрат.
Также губернатор выразил надежду на то, что название закрепится и будет ассоциироваться не со спонсором, а нижегородским футболом.