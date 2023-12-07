СМИ: Зеленский отменил речь в американском сенате из-за проблем на фронте

«Реакция (Зеленского. — Прим. ред.) была истолкована прежде всего как признак нервозности перед лицом растущих трудностей, с которыми он сталкивается на международной арене и в войне», — говорится в публикации.
Обычно глава киевского режима не упускает ни единой возможности выступить на международных мероприятиях, особенно перед конгрессменами из США — главным союзником бывшей советской республики вместе с ЕС, отмечается в статье.
При этом близкие к МИД Украины источники рассказали изданию, что нынешняя ситуация в Соединенных Штатах стала предупреждением о «тучах», которые могут появиться в следующем году, особенно во время президентской избирательной кампании.
Во вторник глава демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что Зеленский отменил выступление по видеосвязи перед законодателями. Его обращение было запланировано в преддверии голосования по выделению новых средств на нужды ВСУ. В свою очередь, глава Минобороны Украины Рустам Умеров объяснил внезапный отказ от выступления изменившейся ситуацией.
Сегодня законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Тель-Авива не прошел процедурное голосование в сенате, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. При этом если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Тем временем выделенные ранее для киевского режима деньги заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые бывшей советской республике пакеты вооружений сокращаются.