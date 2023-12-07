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Главные новости к вечеру 7 декабря
18:39 (мск), источник: ТАСС

Наследный принц Омана призвал прекратить «засилье Запада»

Зиязин бен Хайсам Аль Саид отметил необходимость установления экономических отношений без двойных стандартов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, нужно прекратить «засилье Запада» и строить новые отношения. Об этом заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава российского государства выступил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», охарактеризовав нынешнее положение дел в экономике России и мира. «Я очень внимательно слушал вашу речь, хотел бы подтвердить, что я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — сказал Зиязин бен Хайсам Аль Саид.

«Согласен также с тем, что нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», — отметил наследный принц.

Он также согласился с Путиным в том, что «необходимо создавать новые международные экономические центры». «С учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов считаю, что такие центры могут располагаться в Азии и Африке», — заметил Зиязин бен Хайсам Аль Саид. «А с учетом стратегического положения Ближнего Востока представляется перспективным участие этого региона в стратегических логистических и инфраструктурных проектах», — сказал он.

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