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7 декабря, источник: KaliningradToday

Алиханов рассказал о проектах долгосрочного развития региона

В Калининграде сегодня, 7 декабря 2023 года, в ходе выездной встречи с членами Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития губернатор Калининградской области.

Источник: KaliningradToday

Антон Алиханов рассказал о проектах долгосрочного развития региона.

По его словам, важнейшим условием реализации проектов станет наращивание морских перевозочных мощностей.

Общий грузовой оборот области составляет более 19 миллионов тонн, обслуживается 25 судами, прокомментировали в Калининграде сегодня, 7 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

В ходе стажировки участники ознакомились с опытом АО «Корпорация развития Калининградской области» и других организаций.

По итогам встречи будут выработаны рекомендации для калининградской инвестиционной команды.

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