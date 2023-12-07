Антон Алиханов рассказал о проектах долгосрочного развития региона.
По его словам, важнейшим условием реализации проектов станет наращивание морских перевозочных мощностей.
Общий грузовой оборот области составляет более 19 миллионов тонн, обслуживается 25 судами, прокомментировали в Калининграде сегодня, 7 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в правительстве Калининградской области.
В ходе стажировки участники ознакомились с опытом АО «Корпорация развития Калининградской области» и других организаций.
По итогам встречи будут выработаны рекомендации для калининградской инвестиционной команды.