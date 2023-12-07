7 декабря, источник: Комсомольская правда
Ремонт больниц, строительство дорог и канатка: Прямая линия губернатора прошла в Нижнем Новгороде
«Прямая линия» губернатора Никитина продлилась больше двух часов.
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В Нижнем Новгороде в третий раз прошла Прямая линия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В этом году она длилась чуть больше двух часов. Это меньше прошлогоднего рекорда, когда беседа затянулась на целых три часа. Еще до начала трансляции от нижегородцев поступило свыше 8,5 тысяч вопросов. Львиная доля из них касалась транспортных проблем, строительства дорог и медицины.
Энергетика
Порядка 3 миллиардов рублей было выделено на повышение надежности электроснабжения в регионах Нижегородской области. Это было сделано после прошлогоднего ледяного дождя, когда без света остались сразу несколько районов. Сразу после этого в «Россетях» была проведена масштабнейшая профилактическая работа по повышению надежности электроснабжения в тех районах, где были отключения.
— Практически по всем районам и направлениям работ по замене линий электропередач план перевыполнен от 122% до 200%. Работа должна быть продолжена потому что план, который был сформирован, рассчитан не только на 2024 год, но и на 2024−2025 годы, — сказал губернатор.
Строительство метро
Сейчас в Нижнем Новгороде ведется строительство двух станций метро — «Площадь Сенная» и «Площадь Свободы». Впереди строительство станции «Сормовская» на Сормовско-Мещерской ветке подземки. Однако к подрядчикам есть вопросы по срокам.
— Строительство метрополитена — это самое сложное, что можно себе представить в рамках строительства в теле города. Если бы это было в чистом поле, а в городе мы внедряемся в целую сеть коммуникаций в условиях городского окружения, поэтому эти работы потребовали больше времени, — объяснил он причину задержки. — Мы все усилия предпримем, чтобы работы по строительству метрополитена в Нижнем Новгороде осуществлялись в срок. Сейчас пока мы можем остаться в графике, и мы сделаем все для этого.
Строительство дублера проспекта Гагарина
Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде может занять около четырех лет. Сейчас идет оценка сметной стоимости. Часть средств будет выплачиваться концессионеру за счет платности дороги.
— Стратегически проблему пробок на проспекте Гагарина можно решить только строительством дублера, — отметил губернатор. — Это очень капиталоемкие проекты. Мы уже подписали концессионное соглашение. Будем финансировать это строительство из расчета инфраструктурных бюджетных кредитов. Проект уже есть, и в ближайшее время должны начаться строительные работы. Но стройка эта займет около четырех лет. В связи с этим важно организовать более эффективное управление дорожным движением.
Капремонт больниц
В Нижегородской области идет разработка долгосрочной программы реконструкции и капитального ремонта городских учреждений здравоохранения.
— В качестве примера могу привести, так называемый, «Квартал здоровья» с общежитиями, местами приема медицинских туристов. Речь идет о детской областной клинической больнице и кардиологическом центре, — рассказал Глеб Никитин. — Они находятся практически на одной территории. После ремонта будет проведено комплексное благоустройство территории. Сам ремонт идет по графику, и тут мы увидим однозначный прорыв. Затем мы займемся областной больницей имени Семашко и другими учреждениями здравоохранения.
Канатная дорога
Еще одной важной темой обсуждения стало грядущее строительство канатной дороги в Нижнем Новгороде. По мнению губернатора, новая канатная дорога между проспектом Гагарина и станцией метро «Заречная» благоприятно скажется на эффективности общественного транспорта.
-Из Приокского района можно будет быстро добраться до станции метрополитена и дополнительно загрузить метрополитен. Я абсолютно не сомневаюсь, что канатная дорога будет перевозить более 10 тысяч пассажиров, а общая мощность самой канатной дороги составляет 30 тысяч пассажиров. Это дополнительный вклад в развитие эффективности общественного транспорта, — сказал он.