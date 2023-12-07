Бюджет Центра борьбы с дезинформацией в 2024 году составит 20 миллионов леев

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) при обсуждении в парламенте проекта госбюджета на 2024 год попросили объяснений по поводу выделения 20 миллионов леев на работу еще не существующего Центра по борьбе с дезинформацией.
Депутат БКС Адела Рэйляну отметила, что структура «Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией» до сих пор не утверждена, однако средства на его содержание уже включены в проект госбюджета.
Министр финансов Петру Ротару, который представлял проект, заявил, что этот центр важен, поскольку «есть вызовы в информационном пространстве и было принято решение о создании этого центра».
«Говорим о 35 сотрудниках и 20 млн леев. Возможно, ко второму чтению будут некоторые корректировки в том, что касается бюджета и числа сотрудников этого учреждения… Все это в процессе разработки», — сказал Ротару.