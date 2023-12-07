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19:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин провел встречу с наследным принцем Омана

Встреча главы государства и наследного принца министра молодежи, культуры и спорта Омана Зиязина бен Хайсама Аль Саида прошла на форуме «Россия зовет!». Глава государства попросил наследного принца не «нахваливать» главу банка ВТБ Андрея Костина и подчеркнул, что видит хорошие перспективы для развитий отношений в энергетике и туризме.

Источник: РИА "Новости"

Во время разговора президент в шутку попросил наследного принца «не нахваливать» главу ВТБ Андрея Костина, поскольку «он тоже может захотеть стать султаном». Наследный принц рассмеялся, а глава ВТБ выразил готовность стать принцем.

Владимир Путин подчеркнул, что российские компании проявляют интерес к взаимной работе в сфере энергетики. Он обратил внимание, что между Россией и Оманом открыто прямое авиасообщение, а значит, есть возможности для развития туризма.

Президент, говоря о ситуации в стране, сообщил что российская банковская сфера в 2023 году заработает более 3 трлн рублей. «Они отыграют все, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат», — заметил президент.

В ходе встречи Владимир Путин пригласил посетить Россию султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида. «Он стоял у истоков наших отношений», — отметил глава государства. Наследный принц высказал уверенность, что визит султана в 2024 году состоится, и рассчитывает, что он «откроет новые возможности для развития двусторонних отношений».

Накануне, 6 декабря, президент России встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном.

Подробнее о прошедшей рабочей поездке президента — в материале «С дружественным рабочим транзитом».

Александра Горошилова

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