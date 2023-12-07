США передали Украине технологию производства гибридных систем ПВО

«Параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем противовоздушной обороны», — говорится в пресс-релизе Белого дома.
Данные были переданы в рамках соглашения военных ведомств США и Украины о совместном производстве с целью «удовлетворения неотложных оперативных потребностей ВСУ».
О разработке гибридных систем ПВО в США по просьбе Украины в конце октября сообщала The New York Times. По данным газеты, существует два варианта систем ПВО FrankenSAM: один сочетает советскую пусковую установку «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой — советские радары и американские ракеты Sidewinder.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении военной помощи Украине в размере $175 млн. По словам Блинкена, для дальнейшей отправки пакетов помощи ВСУ необходимо одобрение Конгрессом дополнительного финансирования. Республиканцы и демократы несколько недель обсуждают запрос о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню $106 млрд.