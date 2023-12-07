18:54 (мск), источник: Коммерсантъ

США передали Украине технологию производства гибридных систем ПВО

Пентагон направил Украине технические данные для начала местного производства гибридных систем ПВО FrankenSAM, сообщил Белый дом. Система позволяет совмещать современные ракеты класса «земля-воздух» с советскими пусковыми установками и радарами, которые есть у ВСУ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит ускорить их развертывание и позволит Украине внести значительный вклад в поддержание своих систем противовоздушной обороны», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Данные были переданы в рамках соглашения военных ведомств США и Украины о совместном производстве с целью «удовлетворения неотложных оперативных потребностей ВСУ».

О разработке гибридных систем ПВО в США по просьбе Украины в конце октября сообщала The New York Times. По данным газеты, существует два варианта систем ПВО FrankenSAM: один сочетает советскую пусковую установку «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой — советские радары и американские ракеты Sidewinder.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении военной помощи Украине в размере $175 млн. По словам Блинкена, для дальнейшей отправки пакетов помощи ВСУ необходимо одобрение Конгрессом дополнительного финансирования. Республиканцы и демократы несколько недель обсуждают запрос о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню $106 млрд.

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Лусине Баласян

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