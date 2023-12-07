7 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Михалков пригласил Лукашенко на свой спектакль «12» в Минске
Спектакль «12» с Михалковым и Бурляевым покажут в Минске
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Актер и режиссер Никита Михалков, который привозит в Минск спектакль «12», рассказал в программе «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» о том, что ожидает увидеть в зале Дворца Республики Александра Лукашенко.
— Не скрою, я пригласил вашего президента. Не знаю, придет он или нет, но мне бы хотелось, чтобы он посмотрел спектакль, — сказал Михалков.
Напомним, спектакль «12» покажут на сцене Дворца Республики 8 и 9 декабря. Михалков в этой постановке выступает не только как режиссер и автор инсценировки (вместе с братьями Пресняковыми), но и исполнитель ключевой роли. В других ролях из известных актеров — Николай Бурляев, Владимир Долинский, Владимир Майсурадзе, Сергей Степанченко. В Москве премьера «12» состоялась два года назад.
Эта история о 12 присяжных, которые сначала были готовы засудить парня, обвиненного в убийстве отца, но потом его оправдали, для Никиты Михалкова знаковая. Он еще студентом поставил спектакль «12 разгневанных мужчин» по сценарию американского драматурга Реджинальда Роуза. Затем переработал постановку в киносценарий, адаптировав к российским реалиям и сделав главным героем чеченского мальчика, обвиняемого в убийстве отца, и снял в 2007 году фильм «12». И вот теперь поставил спектакль, который повторяет сюжет картины.
— Я от всего сердца приглашаю вас на наш спектакль «12», который мы будем играть 8- 9 декабря в Минске, — обратился Никита Михалков к белорусским зрителям.
В своем видеообращении он также сказал о выводах, которые смогут сделать зрители после спектакля:
— Он универсальный: бойтесь зависти и страха правды — правду слушать и правду говорить. Если мы не избавимся от этого страха, мы все равно генерально будем жить во лжи, а во лжи долго жить нельзя.
Ведущие программы «Скажинемолчи» в продолжение этой темы преподнесли Михалкову подарок — мерч «Первого»: бейсболку с надписью «Сила в правде» и толстовку с цитатой Лукашенко «Любимую не отдают».
— Поскольку вы с женщинами всегда на короткой ноге, эта фраза вам будет близка, — заметила ведущая.
— Это приятное ваше заблуждение, — рассмеялся в ответ оскароносный режиссер.
Кстати, билеты на спектакль «12» стоят от 64 до 354 белорусских рублей, но самые дешевые и самые дорогие уже распроданы.