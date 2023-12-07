В ЦИК рассказали, как будут голосовать граждане с ограниченными физическими возможностями

«Традиционно ЦИК принимает соответствующее постановление, мы его согласовываем с общественными объединениями инвалидов. Даются рекомендации местным исполнительным и распорядительным органам по выделению помещений для голосования преимущественно на первых этажах зданий, оборудованных элементами безбарьерной среды. На участках слабовидящим гражданам будут предоставляться лупы или увеличительные стекла, трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими гражданами», — рассказала Елена Балдовская.
По ее словам, традиционно на участках для голосования будут работать волонтеры. «Избирательные комиссии совместно с общественными объединениями и местными органами власти обеспечивают подготовку и дежурство волонтеров на участках, которые помогают людям подняться на ступеньках, пройти в соответствующее помещение. Везде размещаются необходимые указатели, куда пройти, предусмотрено должное освещение. Принимаются необходимые меры, чтобы люди комфортно себя чувствовали на участках», — отметила секретарь ЦИК.
«Кроме того, на участках размещаются столы с ширмами, обеспечивающие тайну голосования, чтобы пожилой гражданин или человек с инвалидностью мог присесть и заполнить бюллетень. Кабинки для голосования тоже по рекомендации ЦИК должны иметь соответствующие размеры для голосования инвалидов-колясочников, — подчеркнула Елена Балдовская. — Очень популярным является голосование на дому лиц с ограниченными физическими возможностями. Участковые комиссии, как правило, знают таких граждан, при желании проголосовать дома, члены комиссий приходят в день выборов к избирателям для организации голосования по месту нахождения».