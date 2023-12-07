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7 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Кочанова сказала, что делать белорусам, которым не помогли в поликлинике

Кочанова потребовала квалифицированной медпомощи для белорусов.

Глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о квалифицированной медицинской помощи для белорусов, сообщает телеграм-канал парламента.

В частности, на заседании Мингорисполкома 7 декабря Наталья Кочанова заявила, что белорусы должны получать квалифицированную медпомощь.

Она рассказала также об алгоритме обращений, если гражданину не помогли в поликлинике.

— Если нельзя в поликлинике решить вопрос, человека отправляем в больницу. Не можем решить в больнице — у нас есть научно-практические центры, — заявила Кочанова.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что здравоохранение Беларуси надо приводить в чувство.

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