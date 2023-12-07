Белорусов призывают поучаствовать в финансировании выборов

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Беларуси создала внебюджетный фонд для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение выборов, сообщили в ЦИК в четверг.
«Создан внебюджетный фонд, который формируется за счет добровольно внесенных денежных средств политических партий, других организаций и граждан Республики Беларусь», — уточнили в комиссии.
Принять участие в финансировании не могут бюджетные организации, международные, иностранные государства и организации, компании с учредителями-иностранцами, иностранцы и лица без гражданства.
В ЦИК также рассказали, на какие нужды пойдут дополнительные средства. В частности, за счет них планируют изготовить бланки документов к выборам, информационные плакаты, плакаты с датой выборов.
Деньги также направят на материально-техническое обеспечение территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий.
«Денежные средства можно внести во внебюджетный фонд, перечислив их на текущий (расчетный) банковский счет ЦИК Беларуси», — сообщили в комиссии.
В 2024 году в Беларуси пройдут выборы в парламент страны. В единый день голосования 25 февраля жители республики будут выбирать новый состав депутатов Палаты представителей и местных Советов, а 4 апреля — сенаторов в Совет Республики.
Указ о проведении парламентских выборов подписал белорусский лидер Александр Лукашенко.