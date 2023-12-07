7 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
ЦИК Украины изучит опыт Молдовы в организации выборов за рубежом
Делегация ЦИК Украины во главе с председателем Олегом Диденко находится с двухдневным визитом в Молдове.
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КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заинтересована в изучении опыта Молдовы по организации и проведению выборов за пределами страны. С этой целью украинская делегация прибыла в Молдову с двухдневным ознакомительным визитом. В состав делегации помимо членов ЦИК вошли представители МИД Украины и организации International IDEA, которая выступила организатором встречи.
В четверг украинская миссия провела встречу с руководством ЦИК Молдовы.
«ЦИК Украины стремится изучить практику других стран, в том числе Республики Молдова, в целях организации выборов за рубежом. В течение двух дней делегация проведет встречи с представителями госструктур, которые непосредственно участвуют в организации выборов в диаспоре», — сообщила пресс-служба молдавского Центризбиркома.
В ходе беседы ЦИК Молдовы представила свой опыт в организации выборов за рубежом, описала основные события и проблемы, с которыми ведомству пришлось столкнуться в этом процессе.
По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в котором договорились повышать институциональный потенциал избирательных органов, работать над внедрением инновационных избирательных технологий, учитывая необходимость кибербезопасности, совершенствовать избирательное законодательство, а также обеспечить сотрудничество в организации выборов за рубежом.