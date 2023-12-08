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Спецоперация на Украине
01:40 (мск), источник: РБК

Белый дом оценил, на сколько у США хватит денег для Украины

Администрация президента США не может пообещать Украине дальнейшее выделение финансирования из-за ситуации в конгрессе, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга. Через несколько недель у США закончатся деньги для помощи Украине, конгрессу следует перестать «держать в заложниках» этот вопрос, сказал Кирби. Кремль выражал уверенность, что в Вашингтоне со временем все же согласуют поддержку.

Источник: AP 2023

«Мы не в состоянии дать это обещание Украине, принимая во внимание то, как обстоят дела на [Капитолийском] холме. У нас осталось тут несколько недель, а потом у нас [ассигнованные ранее Конгрессом средства] закончатся», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что проблема — в позиции «небольшого числа республиканцев» среди конгрессменов, «которые хотят держать в заложниках эту помощь».

Об отсутствии альтернатив для изыскания средств на помощь Украине говорил в начале декабря советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. «На данный момент это довольно простой выбор. Конгресс должен активизироваться и предоставить финансирование, потому что нет волшебного денежного горшка, в который мы могли бы залезть, и который мы прятали в углу», — рассказал он журналистам.

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

При этом спикер палаты представителей (контролируется демократами) Майк Джонсон выразил уверенность, что противоречия удастся уладить до конца декабря — под Рождество. По данным Politico, у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря.

Откладывание предоставления помощи создает значительный риск, «что наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть эту войну», — предупреждал глава офис украинского президента Андрей Ермак. Байден выступил со специальным обращением к конгрессменам, призывая проголосовать за выделение помощи Украине. «История сурово осудит тех, кто отвернулся от дела свободы», — сказал президент США и призвал «не позволить Путину победить».

Затем в сенате США прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Украине и Израилю, инициатива провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 — отдал голос «против».

Российская сторона требует перестать оказывать военную поддержку Украине, Кремль выражал уверенность, что после промедления Вашингтон все же снова согласует финансировние Киева. США — «локомотив» в вопросе «поощрения украинцев на войну», считает представитель российского президента Дмитрий Песков. Он назвал призыв Байдена не допустить победы Путина «демонизацией России».

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