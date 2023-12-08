Минтранс доработал проект изменений в ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру»

Доработанная редакция поправок к Правилам дорожного движения, вводящих термин «средняя скорость» и запрет ее превышать, опубликована на regulation.gov.ru. Напомним, за превышение средней скорости, рассчитанной по времени, потраченному на путь между двумя (или несколькими) камерами, ГИБДД прекратила штрафовать еще в 2021 году. Тогда Верховный суд (ВС) решил, что неправомерно указывать участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места совершения нарушения. Многие юристы также указывали на то, что в ПДД нет термина «средняя скорость» и, соответственно, запрета ее нарушать.
В августе, как рассказывал «Ъ», Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к правилам.
Под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».
Пункт 10.1 ПДД, где записана обязанность для водителей следовать «со скоростью, не превышающей установленного ограничения», дополняется уточняющей фразой — «в том числе средней».
Изначально Минтранс хотел, чтобы поправки вступили в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября.
В этот же день, напомним, вступит в силу федеральный закон с новыми требованиями к камерам (ФЗ-197, «Ъ» рассказывал про него): ведомство, судя по всему, решило синхронизировать документы. Также в первой редакции Минтранс предлагал дополнительно к изменениям в пункт 10.1 ПДД записать, что знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» запрещает движение не только с постоянной, но и со средней скоростью. От этого уточнения как избыточного отказались по итогам обсуждения с экспертами. Сейчас, по данным «Ъ», проект поправок готовится к межведомственному голосованию.
Документ уже поддержало Минэкономики в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия — об этом говорится в ведомственном заключении (оно также опубликовано).
«Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», — сказано в документе. В результате водители в зоне действия камер двигаются «в стиле “торможение — разгон”, чтобы не получать штрафов», отмечает Минэкономики.
О поддержке поправок ранее заявляли власти Татарстана, Московской и Смоленской областей, в опубликованной сводке предложений на regulation.gov.ru к ним присоединились также Вологодская область, Дагестан и Краснодарский и Хабаровский края. В этой сводке Минтранс также указал, что дополнительные расходы для регионов не последуют, но для фиксации средней скорости потребуется «отдельное программное обеспечение». Напомним, на дорогах России установлено около 24 тыс. стационарных камер (данные на начало 2023 года, более свежих не публиковалось).
Следующим этапом станут изменения в КоАП, где закрепят ответственность за превышение средней скорости, сообщают Минтранс и Минэкономики.
В кодексе урегулируют вопрос и с подсудностью, на который обращал внимание ВС: местом совершения нарушения будет считаться зона контроля последней камеры из цепочки приборов. Дополнительные требования к фиксации средней скорости запишут в правилах применения камер, проект которых Минтранс уже разрабатывает, но деталей документа еще нет.
Позиция МВД по этому проекту неизвестна. В январе 2022 года ведомство, отвечая на запрос «Ъ», заявило, что говорить о возвращении санкции «преждевременно» из-за «правовых пробелов», в частности из-за отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью.
Эксперт по системам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман считает предложенное Минтрансом определение средней скорости «корректным», при этом, по его мнению, нет смысла записывать отдельный запрет ее превышения в пункте 10.1 ПДД.
Он также считает, что контролировать нарушение правила нужно только на участках, которые невозможно объехать по более короткой дороге (в этом случае вычисление будет некорректным).
«Эффективность метода контроля средней скорости доказана российской и зарубежной практикой применения, — заявили “Ъ” в ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации).— Метод максимально эффективен в борьбе с так называемыми мигрирующими очагами аварийности, когда после установки камеры в существующем очаге он смещается на несколько сотен метров. Также нейтрализуется “эффект кенгуру”, когда водители тормозят перед камерой и снова разгоняются, проехав ее. Инициативу считаем своевременной и обоснованной».
В опубликованной сводке предложений на проект содержится масса отрицательных отзывов от граждан. «С камерами и так уже издевательство над автолюбителями, — сказано в одном из отзывов.— Со знаками, как и с качествами дорог, вопросы нерешенные, а тут очередные варианты поборов». «Коррупционный проект, никакого отношения к безопасности дорожного движения не имеет», — поддерживает другой пользователь.
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