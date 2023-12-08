В США заявили, что хотят, чтобы РФ в 2024 году пошла на приемлемые для Украины переговоры

«Мы бы хотели, чтобы в конце будущего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они (россияне — прим. ТАСС) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление», — заявил представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института.
Из его пояснений следовало, что под промышленной базой он имеет в виду американский, европейский и украинский военно-промышленный комплекс (ВПК). «Потому что после 2024 года мы нарастим объемы производства своей военно-промышленной базы, мы работаем с украинцами, в том числе на конференции на этой неделе в Вашингтоне, чтобы нарастить объемы производства их военно-промышленной базы. То же самое делают европейские союзники США. И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», — полагает советник американского лидера.
«Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — отметил Файнер.
При этом он утверждал, что Вашингтон не поддерживает удары Украины по территории России. «У нас есть политика, и мы очень ясно давали это понять: мы не поддерживаем, не обеспечиваем украинские удары внутри России. Мы также не думаем, что это играет ключевое значение в плане того, чтобы они (украинцы — прим. ТАСС) добились успеха на поле боя», — сказал Файнер.