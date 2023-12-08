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07:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Норвегии приняли меры для сокращения притока украинских беженцев

За последние недели Норвегия впустила около 60% от числа всех украинцев, приехавших в Северную Европу. Власти Норвегии решили принять меры, чтобы приблизить число прибывающих в страну беженцев к их числу в соседних странах, заявил глава Минюста Эмилие Энгер Мель, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

Источник: Reuters

В числе принятых мер:

получившим статус беженца отменили выплаты «задним числом» на ребенка за предыдущий год;

ограничены возможности поездок между Украиной и Норвегией для лиц со статусом беженца (большую часть времени они должны жить в Норвегии, а если их поездки домой будут противоречить условиям получения этого статуса, нужно будет их обосновать);

беженцы теперь должны обращаться за помощью в Национальный центр приема в муниципалитете Роде, а приехавшим в другие регионы страны помощь оказывать не будут;

гостиницы больше не используют для размещения беженцев;

беженцам необходимо прожить в стране определенное время, чтобы получить доступ к ряду социальных выплат.

Как пояснил министр труда и социальных дел Норвегии Тонье Бренна, процессы иммиграции в стране «должны оставаться контролируемыми». «Прибывающие в страну беженцы будут жить в безопасных и достойных условиях, но их число в настоящее время не соответствует возможностям страны в перспективе… Мы не исключаем принятия дополнительных мер, если число беженцев будет оставаться высоким», — добавил он.

По подсчетам ООН, в Норвегии находятся более 61 тыс. беженцев из Украины. В октябре Норвегия ввела выплаты по 17,5 тыс. норвежских крон (€1,5 тыс.) для украинских беженцев за возвращение на родину. Тем временем Ирландия рассматривает отмену бесплатного проживания для украинцев.

Лаура Кеффер

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