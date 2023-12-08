Блинкен рассказал, на что потратили 90% военной помощи Киеву

«Еще пару слов, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для обороны Украины, то станет ясно, что 90% военной помощи, которую мы оказали, на самом деле потратили здесь, в США, с нашими производителями», — сказал Блинкен.
Госсекретарь уточнил, что эти меры привели к созданию большего количества рабочих мест и росту «нашей собственной экономики».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США не может пообещать Киеву дальнейшее выделение финансирования из-за ситуации в конгрессе. Он отметил, что проблема кроется в позиции «небольшого числа республиканцев» среди конгрессменов, которые «хотят держать в заложниках» помощь Украине.
Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. При этом спикер палаты представителей (контролируется демократами) Майк Джонсон выразил уверенность, что противоречия удастся уладить до конца декабря — под Рождество. По данным Politico, у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу в ноябре заявил о поражении Украины несмотря на поставки вооружений со стороны Запада.