Пентагон назвал помощь Украине разумной инвестицией

«Как вы все знаете, крайне важно, чтобы Конгресс США принял дополнительный запрос президента по национальной безопасности, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать поддерживать Украину», — отметила она.
По ее словам, этот шаг предотвратит «большую войну в Европе», одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу США и создавая квалифицированные рабочие места.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из всего объема военной помощи Украине 90 процентов были потрачены в самих Соединенных Штатах на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики. Он отметил, что по этой причине Штатам нужно продолжать предоставлять военную поддержку Украине.