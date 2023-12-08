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Спецоперация на Украине
09:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон назвал помощь Украине разумной инвестицией

Военная помощь Украине станет разумной инвестицией в национальную безопасность США и для предотвращения возможной большей войны в Европе. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Fox News.

Источник: Reuters

«Как вы все знаете, крайне важно, чтобы Конгресс США принял дополнительный запрос президента по национальной безопасности, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать поддерживать Украину», — отметила она.

По ее словам, этот шаг предотвратит «большую войну в Европе», одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу США и создавая квалифицированные рабочие места.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из всего объема военной помощи Украине 90 процентов были потрачены в самих Соединенных Штатах на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики. Он отметил, что по этой причине Штатам нужно продолжать предоставлять военную поддержку Украине.

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