8 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Туризм и авиарейсы: Токаев поговорил с Пашиняном
Главы государств также обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.
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АСТАНА, 8 дек — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по телефону, сообщили в Акорде.
«Президент отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств», — говорится в сообщении.
Глава государства отметил также, что культурно-гуманитарное сотрудничество между странами динамично развивается.
«Касым-Жомарт Токаев положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау — Ереван — Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки», — добавили в Акорде.
Собеседники, отметили в пресс-службе президента, обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.