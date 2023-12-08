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8 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Туризм и авиарейсы: Токаев поговорил с Пашиняном

Главы государств также обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.

Источник: Официальный сайт Президента Казахстана

АСТАНА, 8 дек — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по телефону, сообщили в Акорде.

«Президент отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил также, что культурно-гуманитарное сотрудничество между странами динамично развивается.

«Касым-Жомарт Токаев положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау — Ереван — Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки», — добавили в Акорде.

Собеседники, отметили в пресс-службе президента, обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.

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