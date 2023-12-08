Медведев допустил проигрыш Байдена на выборах

В своем обращении американский президент заявил, что Россия, «взяв Украину», нападет на союзников США по НАТО. Медведев напомнил, что американские президенты в разные времена «выколачивали доллары» из конгресса, угрожая «войной с русскими», назвав это примитивным шантажом. При этом ранее Вашингтон никогда не требовал денег для распадющегося и второстепенной страны, «в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи».
«Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО “Джо, Хантер и партнёры”. Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намёки в наш адрес», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его мнению, Белый дом получит финансирование для Украины, если не в этом, то в следующем году, чтобы продолжить зарабатывать на конфликте.
«И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», — заключил Медведев.
Как писали ранее «Ведомости», предварительное голосование по «комбинированному» пакету военной помощи Украине, Израилю и американским союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе провалилось. Согласно правилам, для начала обсуждения законопроекта было необходимо 60 голосов из 100. За высказались 49 сенаторов, против — 51. Все республиканцы проголосовали против. К ним присоединились сенатор Берни Сандерс (независимый, ассоциированный с демократами) и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Последний сделал это для того, чтобы предложить пересмотреть решение.
6 декабря комитет по ассигнованиям представил обновленный комбинированный пакет на сумму $110,5 млрд, предусматривающий не только оказание поддержки Украине, Израилю и союзникам США в АТР, но и укрепление границы с Мексикой. Но при официальной трансляции голосования указывалось, что оно происходит по оригинальному пакету на $105,85 млрд, внесенному Байденом 20 октября. Американский президент также во время своего обращения заявил, что готов к переговорам с республиканцами. Они требуют значительных уступок в миграционной сфере, а также ужесточения контроля за использованием средств, выделенных Украине.