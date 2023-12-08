Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена

«Согласно постановлению Верховного суда, больше нет условий для содержания Тордена под стражей для обеспечения возможной экстрадиции. ККО (Верховный суд. — Ред.) предписывает немедленно освободить Тордена, если нет какой-либо другой причины для его задержания», — говорится в публикации.
Адвокат Тордена сообщил «РИА Новости», что он получил решение Верховного суда и едет забирать подзащитного из тюрьмы.
Как уточнила финская газета, Киев еще 15 августа обратился к Хельсинки с просьбой экстрадировать Тордена для судебного разбирательства. Они обвиняют его в участии в боевых действиях против Украины.
23 августа российское посольство в Финляндии было проинформировано правоохранителями о задержании гражданина РФ по обращению Киева. В тот же день Москва направила Хельсинки запрос на встречу с задержанным.
25 августа стало известно, что полиция в Финляндии задержала гражданина РФ Яна Петровского, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Отмечалось, что финские правоохранители подозревают 36-летнего мужчину в участии в деятельности террористической группировки.
На следующий день в посольстве России в Финляндии сообщили, что Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии. Как рассказали в ведомстве, задержание было произведено 20 июля при попытке россиянина вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа.
Группа «Русич» принимала участие в конфликте на Украине на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2014—2015 годах. Она также принимает участие в специальной военной операции (СВО) с 24 февраля 2022 года.