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8 декабря, источник: МК.RU Уфа

Глава Башкирии рассказал о развитии службы санавиации

В Башкортостане с 2020 года начали заниматься развитием санитарной авиации. О работе рассказал в соцсетях Радий Хабиров.

Источник: соцсети

Республика приобрела два вертолета, шесть автомобилей для эвакуации взрослых и четыре — для детей, еще три находятся в распоряжении перинатального центра и предназначены для беременных женщин.

— Иногда на спасение человека при авариях, катастрофах, в экстренных случаях у врачей есть всего несколько часов, а то и минут. И часто помочь может только санитарная авиация, — написал глава региона.

Медики санавиации дежурят круглосуточно без выходных и праздников, чтобы быть готовыми в любой момент выдвинуться в дорогу или провести консультацию. С начала года такую помощь получили 1220 взрослых и 609 детей, 407 из них не было и года.

— В ближайшее время мы подпишем соглашение с Минздравом России о выделении дополнительного финансирования, — отметил Радий Фаритович. — Это позволит увеличить количество вылетов, а значит, и число спасенных жизней.

В Башкирии продолжат создавать и новые вертолетные площадки при больницах. Сейчас он действуют в перинатальном центре, клинике БГМУ в Уфе, в больнице Белорецка, ковид-госпиталях Стерлитамака и Сибая.

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