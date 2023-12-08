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8 декабря, источник: Время

Глеб Никитин назвал способ стабилизировать цены на жилье

Сейчас в регионе достаточно инвесторов.

Для стабилизации цен на жилье необходимо строить больше жилой недвижимости, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 7 декабря.

В текущем году в регионе, по его словам, были введены рекордные 1,7 миллиона квадратных метров жилья.

«Многие инвесторы, когда цены были в стадии стагнации, просто не тянули банковскую ставку, — сказал Никитин. — Сейчас у нас достаточно много инвесторов. Нам нужно обеспечить доступное предложение».

Губернатор подчеркнул: чем больше предложений будет на рынке недвижимости, тем больше будет давление на цену.

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