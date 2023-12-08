8 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
МВФ предоставит Молдове бюджетную поддержку на 95 миллионов долларов
Общий объем выплат Молдовы по смешанным соглашениям, таким образом, достигнет 466 миллионов долларов.
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КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил четвертую оценку программы, согласованной с Республикой Молдова при поддержке Механизма расширенного кредитования (ECF) и Механизма расширенного финансирования (EFF), предоставив транш на сумму около 95 миллионов долларов в виде бюджетной поддержки, сообщается в пресс-релизе МВФ.
Фонд уточняет, что общая стоимость траншей, предоставленных в рамках действующей программы, составляет около 466 миллионов долларов.
Совет исполнительных директоров одобрил продление программы на полгода, до 19 октября 2025 года. Также была одобрена новая программа, финансируемая Кредитной линией устойчивости и устойчивого развития (RSF), на сумму около 173 миллионов долларов.
«Программа RSF направлена на поддержку усилий Республики Молдова по повышению устойчивости к климатическим потрясениям, поддержке реформ в энергетическом секторе, укреплению потенциала финансового сектора в борьбе с изменением климата и энергетическими кризисами, а также по мобилизации устойчивого финансирования», — отмечается в релизе.
По мнению МВФ, Молдова продолжает сталкиваться с постоянными проблемами, и налогово-бюджетная политика должна продолжать фокусироваться на смягчении последствий многочисленных кризисов, поддержке восстановления экономики и продвижении долгосрочных реформ.
«Влияние энергетического кризиса было частично смягчено реализацией планов действий в исключительных ситуациях, зафиксирован прогресс в диверсификации источников энергии. Инфляция снизилась быстрее, чем ожидалось, благодаря хорошо выверенной денежно-кредитной политике и быстрому снижению цен на продукты питания и топливо», — отметили в МВФ.
Важными мерами, по мнению директоров МВФ, являются укрепление рынка труда и повышение эффективности государственных предприятий.
Фонд отмечает, что в краткосрочной перспективе в Молдове ожидается умеренное восстановление экономики, подкрепленное ростом внутреннего спроса. Подчеркивается, что краткосрочная налогово-бюджетная политика должна продолжать поддерживать наиболее уязвимые слои населения и обеспечивать энергетическую безопасность.