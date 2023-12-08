8 декабря, новости Беларуси, источник: RT на русском
Великобритания расширила список санкций против Белоруссии
Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии на 17 позиций, говорится на сайте британских властей.
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Согласно представленному документу, под санкции попали судьи различных белорусских судов, в том числе и Верховного, и прокуроры.
Ограничения подразумевают запрет на пребывание в стране и заморозку активов в случае их обнаружения.
Ранее Великобритания расширила список санкций против России на 45 позиций.