ЦИК показал логотип для президентских выборов

«Давайте покажем наш логотип, мы готовили разные варианты, но с учетом принятого постановления, которое тоже обсуждали не раз, вот наш логотип… все просто, лаконично, очень емко», — рассказала глава ЦИКа Элла Памфилова на заседании комиссии.
Сегодня ЦИК проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов. На заседании уже утвердили трехдневное голосование, которое, по словам Эллы Памфиловой, пришлось «по душе» россиянам. Накануне Совет федерации назначил их на 17 марта следующего года.
На логотипе президентских выборов 2018 года был изображен российский триколор, а также надпись «выборы президента России» красным цветом. Сверху была надпись «2018марта». Число 18 было написано красным, остальное — синим.