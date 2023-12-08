Три района Краснодарского края преобразуют в муниципальные округа

Преобразование будет проводиться за счет объединения всех поселений, входящих в состав района. Административными центрами новых округов станут станица Ленинградская, города Приморско-Ахтарск и Туапсе.
До 1 января 2025 года назначен переходный период. За это время должны пройти выборы органов местного самоуправления вновь созданных округов, а также урегулированы другие вопросы, связанные с преобразованием. До окончания всех процедур вопросы местного значения будут решать действующие органы власти. Вновь создаваемые административные единицы будут правопреемниками преобразуемых муниципальных образований, а границы округов будут совпадать с границами действующих районов.
Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что решение о преобразование округов опирается на выбор жителей указанных муниципалитетов, а все изменения тщательно проработал профильный комитет ЗСК, прежде чем они обрели форму законодательной инициативы.
«Предвосхищая появление вопросов и опасений о том, что власть отдалится от граждан, замечу, что в границах бывших поселений будут работать территориальные органы администраций муниципальных округов. Со своей стороны мы и далее будем оказывать необходимую помощь нашим муниципальным образованиям, решая задачи укрепления их экономики, создания достойных условий для жизни кубанцев», — подчеркнул он.
Леонид Ломакин.