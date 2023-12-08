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8 декабря, источник: Коммерсантъ

Три района Краснодарского края преобразуют в муниципальные округа

Депутаты Заксобрания Кубани в первом чтении приняли законопроект о преобразовании Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Туапсинского районов в новую административную единицу — муниципальные округа.

Источник: РИА "Новости"

Преобразование будет проводиться за счет объединения всех поселений, входящих в состав района. Административными центрами новых округов станут станица Ленинградская, города Приморско-Ахтарск и Туапсе.

До 1 января 2025 года назначен переходный период. За это время должны пройти выборы органов местного самоуправления вновь созданных округов, а также урегулированы другие вопросы, связанные с преобразованием. До окончания всех процедур вопросы местного значения будут решать действующие органы власти. Вновь создаваемые административные единицы будут правопреемниками преобразуемых муниципальных образований, а границы округов будут совпадать с границами действующих районов.

Спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что решение о преобразование округов опирается на выбор жителей указанных муниципалитетов, а все изменения тщательно проработал профильный комитет ЗСК, прежде чем они обрели форму законодательной инициативы.

«Предвосхищая появление вопросов и опасений о том, что власть отдалится от граждан, замечу, что в границах бывших поселений будут работать территориальные органы администраций муниципальных округов. Со своей стороны мы и далее будем оказывать необходимую помощь нашим муниципальным образованиям, решая задачи укрепления их экономики, создания достойных условий для жизни кубанцев», — подчеркнул он.

Леонид Ломакин.

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