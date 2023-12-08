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8 декабря, источник: ИА Башинформ

Президент России назначил новых судей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов».

Источник: Башинформ

Согласно документу, судьей Верховного суда Республики Башкортостан назначен Антон Медведев, судьей Белебеевского городского суда — Артур Мирсаяпов, судьей Кировского районного суда Уфы — Индира Валиева, судьей Кумертауского межрайонного суда — Виталий Жуков, судьей Мелеузовского районного суда — Игнат Чернов, судьей Нефтекамского городского суда — Гульнур Баембитова, судьей Салаватского городского суда — Айгуль Фатхлисламова, судьей Стерлибашевского межрайонного суда стал Ильфат Губайдуллин.

По данным объединенной пресс-службы судов, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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