8 декабря, источник: Коммерсантъ
Минниханов поддержал выдвижение Путина на президентские выборы
Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.
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«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для президента является судьба его народа», — говорится в заявлении господина Минниханова, которое распространила его пресс-служба.
Раис Татарстана подчеркнул, что Владимир Путин «всегда опирается на поддержку людей». «И сегодня, когда страна переживает такое давление, именно он является объединяющей силой для всех», — считает глава республики.
Господин Минниханов добавил, что.
«Татарстан, благодаря поддержке Президента, один из опорных регионов страны». «В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее», — сказал глава региона.
Напомним, 6 декабря Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Они будут проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.
Сегодня Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. В случае победы это будет его пятый срок во главе государства.
Кирилл Антонов, «Ъ-Казань».