В Минобороны России сообщили, что за неделю, ВС РФ нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего.
Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.
На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 19 атак противника.
Потери ВСУ на краснолиманском направлении превысили 1445-ти военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
На донецком направлении «Южной» группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещевка (ДНР).
За неделю на херсонском направлении потери противника составили до 260-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13894 танка и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16056 единиц специальной военной автомобильной техники.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.