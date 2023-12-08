8 декабря, источник: Om1.ru
Сергей Шелест нашёл мецената для ещё одной омской школы
Помощник появился у школы № 109.
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Сергей Шелест и директор ООО «ПЭТСИБ» Николай Бирюков подписали соглашение о меценатстве. Меценат будет помогать школе с углубленным изучением отдельных предметов № 109. Николай Бирюков сам выпускник этой школы.
В первую очередь будет выполнен ремонт в двух классах начальной школы и в двух санузлах. Работы начнут на зимних каникулах, а летом будут ремонтировать крыльцо школы и готовить здание к новому учебному году вместе с департаментом образования.
Школа № 109 является инновационной стажировочной площадкой для образовательных инициатив. Выпускники показывают высокие результаты на ЕГЭ, а учителя берут первые места на профконкурсах. А совсем недавно учитель химии этой школы Наталья Осадчая была занесена в Книгу Почета работников муниципальной системы образования.
«Мы вместе с Николаем Сергеевичем должны приложить все силы к тому, чтобы внешний вид школы соответствовал уровню образования, которое в ней даётся. Будем стараться», — написал Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Отметим, это уже 29-е по счёту меценатское соглашение с образовательными учреждениями города.