8 декабря, источник: РИА "Воронеж"
«У России есть и будет лучший Президент»: воронежский губернатор — о выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок
Выборы президента РФ пройдут 17 марта.
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Губернатор Воронежской области высказался о решении действующего главы государства Владимира Путина принять участие в выборах президента России в 2024 году. Слова поддержки он опубликовал в своем telegram-канале в пятницу, 8 декабря.
— Сегодня произошло событие, которого в последнее время ждали многие жители России. Наши надежды оправдались — Владимир Владимирович принял новое судьбоносное решение. Появились реальные предпосылки к тому, что страна продолжит идти по пути развития, укрепления своей мощи и международного влияния, — написал Александр Гусев.
Глава региона выразил уверенность, что в марте наступающего года решение преобладающего большинства граждан будет искренним и дальновидным.
— Владимир Путин для меня лично — образец мудрости, достоинства и воли. У России есть и будет лучший Президент. Горжусь тем, что нахожусь в его команде управленцев, — подытожил губернатор.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что голосование на выборах президента России будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия России.