Токаев утвердил план действий в области прав человека и объяснил, зачем он нужен

Как сообщается на официальном сайте Акорды, правительству Казахстана поручено:
Указ президента вводится в действие со дня его подписания.
В своем аккаунте в соцсети X Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с Всемирным днем прав человека подписал указ «О плане действий в области прав человека и верховенства закона».
" План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения.
Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации плана будут приняты соответствующие законы", — пояснил глава государства.
Сам план состоит из 8 разделов и 41 пункта. В частности, он включает разделы:
В рамках каждого раздела даны поручения, к примеру, увеличить количество кризисных центров для помощи жертвам бытового насилия, создать специальное подразделение в МВД для борьбы с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников и т. д.