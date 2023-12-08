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8 декабря, новости Казахстана, источник: Nur.kz

Токаев утвердил план действий в области прав человека и объяснил, зачем он нужен

В пятницу, 8 декабря, президент Казахстана утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: https://t.me/bort_01

Как сообщается на официальном сайте Акорды, правительству Казахстана поручено:

  • принять необходимые меры по реализации плана действий;
  • на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения плана действий.

Указ президента вводится в действие со дня его подписания.

В своем аккаунте в соцсети X Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с Всемирным днем прав человека подписал указ «О плане действий в области прав человека и верховенства закона».

" План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения.

Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации плана будут приняты соответствующие законы", — пояснил глава государства.

Сам план состоит из 8 разделов и 41 пункта. В частности, он включает разделы:

  • продвижение равных возможностей мужчин и женщин;
  • права ребенка;
  • ликвидация дискриминации в отношении женщин;
  • права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;
  • право на свободу объединений;
  • права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;
  • права человека в отношении лиц с ограниченными возможностями;
  • право на труд, охрану труда и профсоюзную деятельность.

В рамках каждого раздела даны поручения, к примеру, увеличить количество кризисных центров для помощи жертвам бытового насилия, создать специальное подразделение в МВД для борьбы с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников и т. д.

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