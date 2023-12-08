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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области поддержал решение президента участвовать в выборах

В Ростовской области губернатор поддержал решение президента избираться на новый срок.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал в Telegram решение президента России Владимира Путина избираться на новый срок.

Уверен, что решение президента широко поддержат жители Дона. Все ключевые проекты и успехи донского края стали возможны при участии и поддержке Владимира Владимировича Путина.

Василий Голубев

Глава региона напомнил, что за последние 5 лет в Ростовской области начали работу примерно 1,5 десятка новых заводов. В сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) появилась новая отрасль — ветроэнергетика. Сейчас в регионе работают шесть ветропарков.

На четверть возрос индекс промышленного производства. Кроме того, регион остался стабильным лидером в стране по урожаю зерновых. Продукцию на сегодняшний день экспортируют в 100 стран мира.

Также область приросла инфраструктурой. Имеются новый аэропорт, 21 мостовой переход, более 760 км новых дорог, десятки объектов ЖКХ. Была построена «Ростов Арена», а также возвели еще 36 спортобъектов на 20 тысяч мест. Открыт региональный инфекционный центр имени Ермольевой.

Василий Голубев

Губернатор добавил, что к этому моменту на Дону введено 46 детсадов и 25 школ, 86 ФАПов, 5 поликлиник, 3 региональных сосудистых центра, 13 центров онкологической помощи, 8 домов культуры, 14 модельных библиотек и 7 виртуальных концертных залов. Создан музейный комплекс «Самбекские высоты».

Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление Совета Федерации уже вступило в силу.

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