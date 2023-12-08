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18:25 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ предложила привлекать пограничников к охране компаний из РФ за границей

Пограничники ФСБ могут начать охранять объекты представительств российских компаний за рубежом. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В пояснительной записке отмечается необходимость усиления мер безопасности российских представительств за пределами России из-за возросшего количества актов вандализма, числа протестов и попыток незаконного проникновения на их территорию. Срок общественного обсуждения инициативы истекает 22 декабря.

По данным СМИ, с начала СВО под удар попало как минимум 16 российских объектов. Последнее нападение на российское представительство произошло 26 апреля на Кипре. Тогда в здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии кинули «коктейль Молотова». Пожар был потушен, пострадавших и погибших не было. Россотрудничество, которому принадлежат РЦНК, посчитало попытку поджога «Русского дома» терактом. До этого в феврале неизвестные облили красной краской здание РЦНК в Кишеневе.

Александра Горошилова

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