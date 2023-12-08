ФСБ предложила привлекать пограничников к охране компаний из РФ за границей

В пояснительной записке отмечается необходимость усиления мер безопасности российских представительств за пределами России из-за возросшего количества актов вандализма, числа протестов и попыток незаконного проникновения на их территорию. Срок общественного обсуждения инициативы истекает 22 декабря.
По данным СМИ, с начала СВО под удар попало как минимум 16 российских объектов. Последнее нападение на российское представительство произошло 26 апреля на Кипре. Тогда в здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии кинули «коктейль Молотова». Пожар был потушен, пострадавших и погибших не было. Россотрудничество, которому принадлежат РЦНК, посчитало попытку поджога «Русского дома» терактом. До этого в феврале неизвестные облили красной краской здание РЦНК в Кишеневе.