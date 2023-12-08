Главное
Главные новости недели
8 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко провел встречу с президентом ОАЭ

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2023

Переговоры прошли в пятницу 8 декабря в личной резиденции главы ОАЭ, на них также присутствовали два сына белорусского лидера — Виктор и Николай.

По данным пресс-службы, руководители стран обсудили вопросы насыщенной двусторонней повестки.

Отмечается, что еще на предыдущей встрече, которая состоялась в феврале текущего года, президенты условились расширять направления сотрудничества и определили его сферы.

Переговоры, которые прошли в личной резиденции шейха, были принимающей стороной обозначены как «домашний, семейный формат».

Лукашенко выразил благодарность эмиратскому коллеге за теплый прием, а также внимательное отношение к делегации из Беларуси.

Президент Беларуси прибыл в ОАЭ 29 ноября, 1 декабря он выступил на Всемирном климатическом саммите, а 3—4 декабря находился с рабочим визитом в Китае.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 МОК допустил белорусов до участия в Олимпиаде в Париже
Белорусские врачи спасли жизнь новорожденной девочке со смертельным диагнозом
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лукашенко Александр