Лукашенко провел встречу с президентом ОАЭ

Переговоры прошли в пятницу 8 декабря в личной резиденции главы ОАЭ, на них также присутствовали два сына белорусского лидера — Виктор и Николай.
По данным пресс-службы, руководители стран обсудили вопросы насыщенной двусторонней повестки.
Отмечается, что еще на предыдущей встрече, которая состоялась в феврале текущего года, президенты условились расширять направления сотрудничества и определили его сферы.
Переговоры, которые прошли в личной резиденции шейха, были принимающей стороной обозначены как «домашний, семейный формат».
Лукашенко выразил благодарность эмиратскому коллеге за теплый прием, а также внимательное отношение к делегации из Беларуси.
Президент Беларуси прибыл в ОАЭ 29 ноября, 1 декабря он выступил на Всемирном климатическом саммите, а 3—4 декабря находился с рабочим визитом в Китае.