Кабмин намерен заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта»

В пояснительной записке сказано, что термин «умственно отсталый» является некорректным с точки зрения педагогики и психологии. Он заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации. Поэтому в существующем законе об образовании его предлагается заменить на термин «нарушение интеллекта».
Авторы проекта также намерены расширить категории обучающихся «особенных» детей, которые нуждаются в специальных условий для образования. Решение по каждому конкретному ребенку будет принимать комиссия на основании комплексного психолого-медико-педагогического обследования.
Законом уточняется перечень специальных условий для получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Устанавливаются критерии доступности образовательных учреждений для детей, уточняются форматы организации психолого-педагогической помощи, определяется источник финансового обеспечения создания специальных условий.
В документе предлагается определить основания для обучения на дому или в медицинской организации для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации.
Распространенность легких когнитивных расстройств (ЛКН) среди российских школьников составляет 10−15%. Об этом 1 ноября заявил руководитель отдела развития мозга в онтогенезе, формирования когнитивных функций и нейробиологии НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ № 2 Георгий Каркашадзе на заседании координационного совета РАН и РАО «Здоровье и образование детей, подростков и молодежи». Исследование проводилось среди 1036 учащихся пятых классов в крупных городах.
Результаты исследования центра показали, что 7,5% школьников имеют несколько ЛКН-нарушений, 30% — находятся в зоне риска. «Мы предполагаем, что если к 7,5% добавить детей, у которых только одно из этих расстройств, то, по всей видимости, мы получим истинную распространенность ЛКН в 10−15%», — подчеркнул врач. При этом в школах нет системной методологической базы для работы с такими детьми, говорят эксперты.