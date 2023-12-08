СМИ: Вашингтон обсудил с Киевом разногласия Зеленского и Залужного

По информации издания, американские чиновники в прошлом месяце провели ряд встреч с украинскими коллегами.
«В ходе встреч были подняты вопросы о портящихся отношениях между Зеленским и несколькими украинскими генералами, в том числе… Залужным, и о том, как эти трения могут сказываться на войне», — говорится в сообщении портала.
По его данным, американские чиновники отметили, что подобная напряженность между политиками и военными не является необычной в условиях конфликта и еще не достигла критической точки.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности «глубокого и красивого прорыва» украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.