01:15 (мск), источник: Коммерсантъ
HS: власти Финляндии могут объявить об открытии КПП на границе с РФ 12 декабря
Правительство Финляндии рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией на следующей неделе, сообщила Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники в кабмине. Издание подчеркивает, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Однако, по словам собеседников газеты, веских причин, чтобы держать границу с Россией закрытой, нет.