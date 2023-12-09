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01:15 (мск), источник: Коммерсантъ

HS: власти Финляндии могут объявить об открытии КПП на границе с РФ 12 декабря

Правительство Финляндии рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией на следующей неделе, сообщила Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники в кабмине. Издание подчеркивает, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Однако, по словам собеседников газеты, веских причин, чтобы держать границу с Россией закрытой, нет.

Источник: РИА "Новости"

Helsingin Sanomat пишет, что об открытии КПП финское правительство может объявить 12 декабря. В настоящее время, как отмечает издание, отсутствуют причины сохранять ограничения на российско-финской границе. Это связано с тем, что на границе и вблизи нее было довольно спокойно. В то же время у правительства «еще есть политическая воля» оставить границу закрытой, если будут найдены соответствующие причины, отмечает HS.

Собеседники издания в правительстве утверждают, что рассматриваются два варианта: сохранить восточную границу закрытой для всех видов транспорта, за исключением товарных поездов, или открыть один или несколько пограничных переходов.

Финляндия с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года закрыла четыре КПП на юго-востоке страны. 28 ноября финские власти заявили о закрытии всех переходов на границе с Россией до 13 декабря из-за роста числа мигрантов. Сейчас работает только грузовое железнодорожное сообщение.

Милена Костерева

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