«На последнем издыхании». СМИ заявили о «хаосе» в штабах ВСУ

«Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать», — считает эксперт.
По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже приводит к «хаосу» в планировании ВСУ.
В издании отметили, что Вашингтон уже начал уменьшать пакеты помощи Киеву. По данным газеты, стоимость закупленного для Киева или поставленного со складов вооружения в конце сентября упала до сотен миллионов долларов — в разы меньше, чем 2,8 миллиарда долларов в начале января. В конце ноября США пообещали Украине оружия на сто миллионов долларов, а 6 декабря — на 175 миллионов, пишет NYT. Журналисты считают, что Пентагон пытается растянуть оставшиеся у него средства на как можно более долгий срок.
«Военная помощь Украине от США сейчас держится на последнем издыхании, и это проявляется физически в виде дефицита боеприпасов на фронте», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги* Майкла Кофмана.
7 декабря законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Тель-Авива не прошел процедурное голосование в сенате, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. Причем если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Тем временем в Белом доме признали, что выделенные ранее для Киева деньги заканчиваются, поэтому отправляемые бывшей советской республике пакеты вооружений сокращаются.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента.