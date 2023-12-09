Yomiuri: премьер Японии сменит генсека правительства из-за скандала с «откатами»

По данным источников издания в кабмине и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), Кисида рассматривает кандидатуры на роль преемника Мацуно. Газета подчеркивает, что смена генсека кабмина неизбежно дестабилизирует правительство Кисиды, которое и так на протяжении долгого времени страдает от низких рейтингов поддержки со стороны населения.
Утверждения о нарушениях в отношении Мацуно появились в СМИ на фоне громкого скандала, затрагивающего все пять основных фракций в правящей ЛДП. Речь идет о нарушениях при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования.
Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета.
Однако, как утверждается, в некоторых случаях политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем позволено установленной внутрипартийной норме.
Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались некоторым политикам в виде так называемых откатов. Телеканал NHK ранее сообщал, что в крупнейшей фракции ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ и к которой принадлежит генсек кабмина Мацуно, главный официальный представитель правительства, «откаты» в размере более 10 млн иен за последние годы получили сразу несколько депутатов.
Разрастающийся скандал становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с премьером Фумио Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии опасной чертой. На этом фоне он принял решение покинуть пост главы своей внутрипартийной фракции, чтобы, как отмечают наблюдатели, занять более нейтральную позицию в ЛДП. При этом он остается председателем всей партии. По данным телеканала TBS, токийская прокуратура сейчас ведет расследование по поводу оформления по меньшей мере 100 млн иен ($679 тыс.), перечисленных членам фракции Абэ. Следствие по поводу нарушения законодательства о политических пожертвованиях ведется в отношении всех пяти фракций в правящей партии.