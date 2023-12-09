03:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о финансовой помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время прогресса в вопросе выделения Украине финансовой помощи нет. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что президент США Джо Байден готов пойти на компромисс ради утверждения новых бюджетных ассигнований в интересах Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Нет никакого прогресса, о котором я бы мог говорить», — сказал Кирби в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ход обсуждений между администрацией президента США и Конгрессом о выделении финансовой помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома, в свою очередь заявила, что Джо Байден готов к компромиссам ради согласования финансирования Украины. «Мы, разумеется, находимся в контакте с переговорщиками на Капитолийском холме. Президент заявлял, что он готов идти на компромисс», — отметила Жан-Пьер.

Белый дом в октябре запросил у Конгресса $106 млрд дополнительного финансирования, $61 млрд из них предлагается направить на помощь Украине. В Палате представителей не могут согласовать этот пакет, так как республиканцы предлагают рассматривать вопросы отдельно, а не одним решением.

4 декабря спикер Госдепа Мэттью Миллер заявил, что выделенные для финансирования Украины деньги израсходованы на 97%. Джо Байден призвал Конгресс срочно утвердить финансовую помощь Киеву и отложить межпартийные разногласия.

Милена Костерева

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