Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о финансовой помощи Украине

«Нет никакого прогресса, о котором я бы мог говорить», — сказал Кирби в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ход обсуждений между администрацией президента США и Конгрессом о выделении финансовой помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома, в свою очередь заявила, что Джо Байден готов к компромиссам ради согласования финансирования Украины. «Мы, разумеется, находимся в контакте с переговорщиками на Капитолийском холме. Президент заявлял, что он готов идти на компромисс», — отметила Жан-Пьер.
Белый дом в октябре запросил у Конгресса $106 млрд дополнительного финансирования, $61 млрд из них предлагается направить на помощь Украине. В Палате представителей не могут согласовать этот пакет, так как республиканцы предлагают рассматривать вопросы отдельно, а не одним решением.
4 декабря спикер Госдепа Мэттью Миллер заявил, что выделенные для финансирования Украины деньги израсходованы на 97%. Джо Байден призвал Конгресс срочно утвердить финансовую помощь Киеву и отложить межпартийные разногласия.