05:19 (мск), источник: © РИА Новости
В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Героями России за время спецоперации стали 55 военнослужащих Воздушно-десантных войск, сообщили в Минобороны.
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«55 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении.
Отмечается, что личный состав Воздушно-десантных войск с честью выполняет все поставленные задачи в спецоперации.
Всего же высокими государственными наградами за мужество и героизм, проявленные в в СВО, награждены более 42 тысяч военнослужащих ВДВ, уточнили в Минобороны.
«Там, где труднее всего, где не справится другой, воины-десантники всегда верны своему девизу “Никто, кроме нас!”», — подчеркнули в ведомстве.
Девятого декабря в России отмечается День Героев Отечества.