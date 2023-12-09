Дипломатам России в США не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске

Как отмечается в заявлении посольства, дипломаты провели консульское выездное обслуживание российских граждан в Анкоридже (штат Аляска) и Сиэтле (штат Вашингтон). Более тысячи человек получили возможность подать заявления на оформление заграничных паспортов и актов о личной явке для продолжения получения пенсионных выплат. При этом особое внимание уделили ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, пожилым и маломобильным гражданам.
«Россияне выражали глубокую признательность за организацию сессии. Отмечали, что закрытие российских загранучреждений на Западном побережье США существенно осложнило их жизнь, а поездки в Вашингтон через всю страну зачастую им просто недоступны», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Там же добавили, что в рамках консульской выездной сессии в штаты Аляска и Вашингтон дипломаты посольства вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре города Анкоридж, а также могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле.
«Сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище “Форт-Ричардсон” и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942—1945 гг. Дипломатические ноты посольства были проигнорированы американскими властями», — подытожили в дипмиссии.