09:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Путин вручил омскому военнослужащему медаль «Золотая звезда»
Награду от главы государства получил гвардии сержант родом из Павлоградского района.
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил жителю региона медаль «Золотая звезда». Награду получил уроженец Павлоградского района Ильяс Мухамедеев.
— Сержант Ильяс Мухамедеев отличился в составе десантно-штурмового батальона на территории Запорожской области. Военнослужащий обнаружил, что противник направил штурмовые группы к позициям российских бойцов. Точным выстрелом из гранатомета омич уничтожил боевую машину пехоты Bradley, пулеметным огнем он ликвидировал экипаж противника и штурмовую группу ВСУ. Противник отступил, — такую информацию о подвиге военнослужащего предоставили в Минобороны РФ.
Кроме того, Мухамедеев в составе штурмовой группы участвовал в атаке опорного пункта украинской армии. Сержант проник на позиции противника и, выдав себя за военнослужащего ВСУ, и получил данные о расположении ближайших подразделений врага и иностранных наемников.