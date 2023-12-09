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Спецоперация на Украине
09:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Путин вручил омскому военнослужащему медаль «Золотая звезда»

Награду от главы государства получил гвардии сержант родом из Павлоградского района.

Источник: телеграм-канал

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил жителю региона медаль «Золотая звезда». Награду получил уроженец Павлоградского района Ильяс Мухамедеев.

— Сержант Ильяс Мухамедеев отличился в составе десантно-штурмового батальона на территории Запорожской области. Военнослужащий обнаружил, что противник направил штурмовые группы к позициям российских бойцов. Точным выстрелом из гранатомета омич уничтожил боевую машину пехоты Bradley, пулеметным огнем он ликвидировал экипаж противника и штурмовую группу ВСУ. Противник отступил, — такую информацию о подвиге военнослужащего предоставили в Минобороны РФ.

Кроме того, Мухамедеев в составе штурмовой группы участвовал в атаке опорного пункта украинской армии. Сержант проник на позиции противника и, выдав себя за военнослужащего ВСУ, и получил данные о расположении ближайших подразделений врага и иностранных наемников.

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