В конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей

Автор резолюции напоминает, что 13 марта 2022 года правительство Украины приостановило любые процедуры усыновления украинских детей гражданами других стран. Вместе с тем конгрессмен подчеркивает, что 31 мая 2022 года Киев «существенно восстановил свою способность вести официальные дела», подразумевая в том числе возобновление процесса усыновления.
«Усыновление детей-граждан одной страны взрослыми гражданами другой страны может быть чрезвычайно полезным способом объединения детей, нуждающихся в родителях, с семьями, стремящимися и способными открыть свои сердца и дома детям, (…) которые остались сиротами или чьи биологические родители по иным причинам не могут о них заботиться», — уточняется в документе.
В связи с этим члены Палаты представителей обращаются к правительству Киева с просьбой пересмотреть упомянутое решение.
Ранее Министерство иностранных дел России назвало показной озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне специальной военной операции. В ведомстве также отмечали, что США — единственное государство, не ратифицирующее Конвенцию ООН о правах ребенка, а процесс международного усыновления там является непрозрачным и коррумпированным.