Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о фиктивных рабочих местах

Двое судей по требованию прокуратуры в пятницу приняли решение судить 27 человек из партии «Национальное объединение». Об этом телеканалу сообщили в прокуратуре Парижа. В партии, при этом, заявили, что «никаких правонарушений совершено не было».
«Мы официально отвергаем обвинения, выдвинутые против наших евродепутатов и парламентских ассистентов», — сообщили телеканалу в партии, указав на то, что слушание позволит им выдвинуть свои доказательства и аргументы.
Фигурантами расследования являются 27 человек, включая Марин Ле Пен и ее отца, основателя переименованной партии «Национальный Фронт» Жана-Мари Ле Пена — бывшие евродепутаты и их ассисиенты.
Прокуратура требует, чтобы главных обвиняемых судили в коррекционном суде Парижа по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Евросоюза в 2004—2016 годах. Слушание требуют также повести против мэра Перпиньяна Луи Альо и правой руки Ле Пен, Брюно Гольниша.
Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию «Национальное объединение».
Как сообщало агентство Франс Пресс, в окружении Ле Пен сочли такое требование «неправильным» в отношении оппозиционных депутатов, отметив, что оно «странным образом пришлось на предвыборный период».
Ранее сообщалось, что бывший президент крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выплатила требуемые Европарламентом 330 тысяч евро в рамках расследования о якобы фиктивном трудоустройстве двух своих ассистентов.