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09:59 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко посещает с официальным визитом африканские страны

Визит станет продолжением работы по укреплению связей между Беларусью и странами Африканского континента.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с официальным визитом африканские страны, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Планируется, что в рамках визита глава государства посетит ряд стран Африки с целью углубления и развития взаимодействия по ряду перспективных направлений.

Данный шаг станет продолжением интенсивной работы по установлению связей между африканскими странами и Беларусью. Наработки, полученные в ходе визита, планируется использовать при выстраивании сотрудничества с другими государствами.

Это не первый визит главы государства в другую страну с начала декабря. Так, ранее он посетил Всемирный саммит по борьбе с изменением климата в Дубае. В своей речи президент озвучил подходы республики и предложения по актуальным вопросам, связанным с климатической повесткой.

Позднее он направился в Китай на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

А вчера Лукашенко провел встречу с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Переговоры прошли в личной резиденции главы ОАЭ, на них также присутствовали два сына белорусского лидера — Виктор и Николай.

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