10:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Владимир Путин назначил председателя Семилукского райсуда Воронежской области
Надежду Ягодкину наделили полномочиями на шестилетний срок.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Надежды Ягодкиной на должность председателя Семилукского районного суда Воронежской области на шестилетний срок полномочий.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 8 декабря.
На шестилетний срок полномочий также назначили заместителя председателя Лискинского районного суда Марину Спицыну.
Кроме того, судьей Коминтерновского районного суда Воронежа назначена Наталия Ефанова. Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Квалификационной коллегией судей Воронежской области приняты решения об удовлетворении заявлений шестерых судей о прекращении их полномочий в связи с уходом в отставку.